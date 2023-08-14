В Киеве и ряде областей объявлена тревога. Есть угроза баллистики и дронов

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей ночью 14 августа. Есть угроза вражеских атак с применением баллистических ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Тревоги стали массово звучать этой ночью уже во второй раз.

Военные предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Одесской области. Кроме того, есть угроза ракетных ударов.

"Восточные, северные регионы - угроза применения баллистики!.. "Shahed" в направлении Одессы. Срочно в укрытие!" - отметили в ВС.

В Одесской ОВА просят жителей города и области оставаться в укрытиях. Аналогичное заявление сделал также начальник Киевской ГВА Сергей Попко, предупредив об опасности атак врага с применением баллистического вооружения.

Работает ПВО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает граждан предшествовать в укрытиях и заявляет о работе систем противовоздушной обороны.

"Тревогу не игнорируйте. ПВО работает, работу не снимайте", - пишет он в Telegram.

"Предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 - в направлении Одессы, 1 - в направлении Южного. Находитесь в укрытиях! Не освещайте работу ПВО!" - передают в Оперативном командовании "Юг".

Взрывы в Одессе

Во время воздушной тревоги в Одессе прозвучала серия взрывов. В Одесской ОВА призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Около половины второго ночи были повторные взрывы.

Отмена тревог на севере, востоке и в центе

В 01:35 тревоги стали отменять в большинстве регионов. В Киеве и области тоже.

В воздушных силах заявили об отбое ракетной угрозы для восточных и северных регионов.

Впрочем, в Одесской области угроза воздушных атак остается. Аналогично также и для других южных регионов.

"Внимание! Южные регионы - угроза применения ударных БпЛА!.. Херсонская, Николаевская, Одесская области - ракетная опасность!" - объявили в Воздушных силах.

Мониторинговые группы сообщают, что, по предварительной информации, были пуски ракет "Калибров" с Черного Моря в сторону Одесской области.

Воздушные атаки РФ и тревоги в Украине

Напомним, что в воскресенье 13 августа вечером РФ вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.