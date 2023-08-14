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В Одессе прозвучала серия взрывов

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Одесса, Понедельник 14 августа 2023 01:17
В Одессе прозвучала серия взрывов Фото: в Одессе прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным ОК "Юг", предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного.

В Одесской ОВА призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Атаки дронов на Одесскую область

Российские оккупанты в последние недели активно атакуют дронами и крылатыми ракетами объекты в Одесской области. Так, 2 августа войска РФ овали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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