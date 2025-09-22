ua en ru
Боевики ХАМАС попросят Трампа о перемирии с Израилем: Fox News узнал детали

Доха, Понедельник 22 сентября 2025 16:58
Боевики ХАМАС попросят Трампа о перемирии с Израилем: Fox News узнал детали Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением гарантировать 60-дневное перемирие с Израилем. Взамен они обещают отдать заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как рассказал телеканалу неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа, в письме содержится просьба гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, удерживаемых в Газе.

По словам чиновника, письмо сейчас находится у Катара. Уже на этой неделе его планируют передать Трампу.

Заложники ХАМАС

Fox News обращает внимание, что в Секторе Газе боевики ХАМАС продолжают удерживать 48 заложников, при этом живыми могут оставаться около 20 человек.

Переговорный процесс какое-то время продвигался, однако в начале месяца Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в Дохе, что привело к заморозке диалога.

По информации телеканала, чиновники выражают надежду, что переданное письмо позволит возобновить диалог и подтолкнет Дональда Трампа к личному участию в переговорах, чтобы достичь договоренности, вернуть пленников и положить конец войне.

Стоит заметить, что Израиль недавно начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа. Также по населенному пункту регулярно наносят удары.

Вчера, 21 сентября, Axios со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп встретится группой арабских и мусульманских лидеров, чтобы обсудить возможность завершения войны в Секторе Газа.

