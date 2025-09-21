Израиль усилил удары по высотным домам в Секторе Газе

Израильские военные усилили кампанию по разрушению многоэтажных зданий в Газе, что вызвало массовое перемещение жителей и критику со стороны международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

В начале сентября израильская авиация нанесла удар по 15-этажной башне Муштаха в Газе. Это событие стало отправной точкой масштабной операции по уничтожению жилых высоток, которая предшествует наземному наступлению. По данным армии Израиля, такие здания использовались ХАМАС, однако сотни семей остались без жилья.

Житель Газы Шади Салама Аль-Райес, десятилетиями выплачивавший ипотеку за квартиру, рассказал, что вынужден покинуть дом ради безопасности детей. "Я никогда не думал, что уеду из города Газа, но взрывы не прекращаются", – отметил он.

С начала месяца в разных районах разрушено до 20 башен, среди них объекты в Зейтун, Туффе, Шеджае и Шейх Радване. Повреждения зафиксированы и на спутниковых снимках.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что принудительное перемещение жителей может рассматриваться как этническая чистка.

Военные Израиля утверждают, что цель кампании – уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников. Представитель армии Надав Шошани заявил: "Нет стратегии стереть Газу с лица земли. Речь идет о законных военных целях". При этом международные эксперты считают разрушение жилых кварталов потенциальным военным преступлением.

По данным гуманитарных организаций, разрушено более половины зданий Газы. Ситуация с жильем и продовольствием критическая, а эвакуация сопровождается паникой.