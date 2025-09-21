ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп обсудит с арабскими лидерами прекращение войны в Секторе Газа, - Axios

Воскресенье 21 сентября 2025 22:27
UA EN RU
Трамп обсудит с арабскими лидерами прекращение войны в Секторе Газа, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с группой арабских и мусульманских лидеров в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути прекращения войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Белый дом уже разослал приглашения на встречу, которая, как ожидается, состоится во вторник в 14:30 по восточному времени.

Причем саммит будет за несколько дней до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 29 сентября. Также он будет проходить на фоне волны признаний Палестины и угроз Израилья ответить путем аннексии частей Западного берега.

Как рассказали официальных арабские лица, на саммит приглашены лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции.

Более того, Белый дом хочет, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны приняли участие в послевоенном плане для Газы и даже направили войска для стабилизационных сил, которые заменят армию Израиля.

Ожидается, что лидеры арабских стран попросят Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот прекратил войну в Секторе Газа и воздержался от аннексии частей Западного берега.

ОАЭ уже дали понять Белому дому, что аннексия Израилем Западного берега реки Иордан может привести к карху Авраамовых соглашений. Как известно, эти соглашения являются ключевым внешнеполитическим достижением Трампа за время его первого президентского поста.

Также источники сообщили, что президент США планирует в тот же день, 23 сентября, провести отдельную встречу с лидерами нескольких стран Персидского залива. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Омане, Бахрейне и Кувейте.

"Ключевым вопросом на этой встрече станет обеспокоенность стран Персидского залива в связи с израильским ударом по лидерам ХАМАС в Катаре. Это была первая в истории израильская атака на одну из стран Персидского залива", - пишет Axios.

Как заявляют официальные лица арабских стран, государства Персидского залива хотят получить от администрации Трампа заверения в томч что подобные нападения больше не повторяться.

Война в Газе и признание Палестины

Напомним, что после того, как ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября 2023 года из Сектора Газа, Израиль начал войну против ХАМАС.

Спустя почти два года, в ночь на 16 сентября, стало известно, что Армия обороны Израиля начала полноценную наземную военную операцию для полной оккупации города Газа.

Поскольку война в Секторе Газа продолжается, а также Израиль препятствует созданию палестинского государства, ряд европейских и других стран заявили о намерении признать Палестину.

Сегодня о призназнии Палестины государством официально заявили премьер-министры Британии, Израиля, Австралии и Португалии. При этом каждый из них отметил, что террористическая группировка ХАМАС не может иметь будущего и никакой роли в правительстве безопасности Палестины.

В ответ на призывы признать Палестину, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответ в ближайшие дни.

Тем временем после заявлений Британии, Канады и Австралии (Португалия присоединилась чуть позже), ряд израильских министров призвали аннексировать оккупированные части Западного берега реки Иордан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город