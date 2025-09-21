Трамп обсудит с арабскими лидерами прекращение войны в Секторе Газа, - Axios
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с группой арабских и мусульманских лидеров в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути прекращения войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание, Белый дом уже разослал приглашения на встречу, которая, как ожидается, состоится во вторник в 14:30 по восточному времени.
Причем саммит будет за несколько дней до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 29 сентября. Также он будет проходить на фоне волны признаний Палестины и угроз Израилья ответить путем аннексии частей Западного берега.
Как рассказали официальных арабские лица, на саммит приглашены лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции.
Более того, Белый дом хочет, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны приняли участие в послевоенном плане для Газы и даже направили войска для стабилизационных сил, которые заменят армию Израиля.
Ожидается, что лидеры арабских стран попросят Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот прекратил войну в Секторе Газа и воздержался от аннексии частей Западного берега.
ОАЭ уже дали понять Белому дому, что аннексия Израилем Западного берега реки Иордан может привести к карху Авраамовых соглашений. Как известно, эти соглашения являются ключевым внешнеполитическим достижением Трампа за время его первого президентского поста.
Также источники сообщили, что президент США планирует в тот же день, 23 сентября, провести отдельную встречу с лидерами нескольких стран Персидского залива. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Омане, Бахрейне и Кувейте.
"Ключевым вопросом на этой встрече станет обеспокоенность стран Персидского залива в связи с израильским ударом по лидерам ХАМАС в Катаре. Это была первая в истории израильская атака на одну из стран Персидского залива", - пишет Axios.
Как заявляют официальные лица арабских стран, государства Персидского залива хотят получить от администрации Трампа заверения в томч что подобные нападения больше не повторяться.
Война в Газе и признание Палестины
Напомним, что после того, как ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября 2023 года из Сектора Газа, Израиль начал войну против ХАМАС.
Спустя почти два года, в ночь на 16 сентября, стало известно, что Армия обороны Израиля начала полноценную наземную военную операцию для полной оккупации города Газа.
Поскольку война в Секторе Газа продолжается, а также Израиль препятствует созданию палестинского государства, ряд европейских и других стран заявили о намерении признать Палестину.
Сегодня о призназнии Палестины государством официально заявили премьер-министры Британии, Израиля, Австралии и Португалии. При этом каждый из них отметил, что террористическая группировка ХАМАС не может иметь будущего и никакой роли в правительстве безопасности Палестины.
В ответ на призывы признать Палестину, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответ в ближайшие дни.
Тем временем после заявлений Британии, Канады и Австралии (Португалия присоединилась чуть позже), ряд израильских министров призвали аннексировать оккупированные части Западного берега реки Иордан.