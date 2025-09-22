ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бойовики ХАМАС попросять Трампа про перемир'я з Ізраїлем: Fox News дізнався деталі

Доха, Понеділок 22 вересня 2025 16:58
UA EN RU
Бойовики ХАМАС попросять Трампа про перемир'я з Ізраїлем: Fox News дізнався деталі Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики ХАМАС надіслали президенту США Дональду Трампу лист із пропозицією гарантувати 60-денне перемир'я з Ізраїлем. Натомість вони обіцяють віддати заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як розповів телеканалу неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, у листі міститься прохання гарантувати 60-денну паузу в бойових діях в обмін на негайне звільнення половини заручників, яких утримують у Газі.

За словами чиновника, лист зараз перебуває в Катарі. Вже цього тижня його планують передати Трампу.

Заручники ХАМАС

Fox News звертає увагу, що в Секторі Газі бойовики ХАМАС продовжують утримувати 48 заручників, при цьому живими можуть залишатися близько 20 осіб.

Переговорний процес певний час просувався, проте на початку місяця Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС у Досі, що призвело до заморожування діалогу.

За інформацією телеканала, чиновники висловлюють сподівання, що переданий лист дасть змогу відновити діалог і підштовхне Дональда Трампа до особистої участі в переговорах, щоб досягти домовленості, повернути полонених і покласти край війні.

Варто зауважити, що Ізраїль нещодавно розпочав наступ на Газу - найбільше місто Сектора Газа. Також по населеному пункту регулярно завдають ударів.

Учора, 21 вересня, Axios із посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з групою арабських і мусульманських лідерів, щоб обговорити можливість завершення війни в Секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"