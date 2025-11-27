Ласийчук рассказал, как проходит координация оборонной операции в Покровске

Как пишет РБК-Украина , об этом в интервью для НВ сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

"Сухопутные бригады держат определенные участки обороны. Их ключевая задача - не пропустить противника и уничтожать его на подходах. Часть работает бронетехникой, часть - ФПВ-дронами или комбинирует эти средства. Новосозданные бригады усиливаем более опытными подразделениями", - отметил он.

По словам командира, штурмовые подразделения работают в черте города: отбивают позиции, зачищают здания и кварталы. А штурмовой полк, действующий в полосе корпуса, показывает отличные результаты.

"Подразделения ДШВ противодействуют врагу на флангах, удерживают логистические коридоры, при необходимости зачищают близлежащие населенные пункты. Подразделения беспилотных систем охотятся на технику и личный состав оккупантов. ССО выполняют точечные важные операции", - сказал Евгений Ласийчук.

Командир 7 корпуса ДШУ добавил, что руководство ВСУ принимает непосредственное участие во взаимодействии такого количества подразделений, так как привлечено много ресурсов. Это позволяет оперативно делать нужные задачки.

"Определенные Главнокомандующим задачи мы отрабатываем на уровне командиров бригад. Такие совещания проводятся ежедневно, ежедневно сверяется выполнение задач", - отметил Евгений Ласийчук.

В то же время, добавил он, на базе 7-го корпуса ДШВ созданы центры по направлениям: помимо РЭБ и ПВО работает объединенный пункт управления БПС, в котором находятся представители всех подразделений, действующих в полосе.

"У нас есть онлайн-понимание, сколько экипажей и где работает", - сказал Евгений Ласийчук.