Россияне уже бросают резервы на Покровск, а к Мирнограду есть защитные коридоры, - ВСУ

Украина, Среда 26 ноября 2025 18:44
Россияне уже бросают резервы на Покровск, а к Мирнограду есть защитные коридоры, - ВСУ Фото: ВСУ продолжают защищать Покровск и Мирноград от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Из-за заоблачных потерь Россия вынуждена бросать на штурм Покровска резервные силы. Также ВСУ удалось организовать защитные коридоры в Мирноград для подвоза всего необходимого защитникам и эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Группировки войск "Восток" в Facebook.

"В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения российских захватчиков. Идут бои в городе, также оккупанты забрасывают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, задача которых - создать картинку для пропагандистских медиа", - рассказали защитники.

Оккупанты пытаются проникнуть в южную часть города, используя погодные условия. В то же время бойцы ВСУ не дают врагу продвинуться на север.

"Захватчики планировали захватить Покровск до сентября. Сейчас - конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери и уже вынужден задействовать резервы", - отметили защитники.

Кроме того, враг пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом. Россияне стремятся зайти в Мирноград, однако Силы обороны срывают наступательные планы врага, уничтожая его вместе с техникой.

"Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. По этим же коридорам осуществляется эвакуация", - рассказали защитники.

На тех участках, где сухопутная логистика опасна, украинские защитники используют тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы. Эти комплексы также задействуются для обеспечения позиций всем необходимым и эвакуации раненых.

Защитники отметили, что окружения украинских войск нет, а логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

Отметим, сейчас в соцсетях распространяется информация о том, что до окружения украинских защитников в Мирнограде якобы осталось 1,5 км, однако там многокилометровая "серая зона".

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление остается самым горячим направлением фронта. Россияне пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Как сообщили в ДШВ, украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Россиянам не удается закрепиться.

