На фронте за сутки - более 200 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки, 26 ноября, на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4013 обстрелов, в том числе 60 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Партизанское Сумской области; Дружковка, Краматорск Донецкой области; Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области; Косовцево, Гуляйполе, Воздвижевка, Новое Поле Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и один другой важный объект врага.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.
На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблочное, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 169 690 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1140 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, два самолета (подтверждены потери в предыдущий период), 214 беспилотных летательных аппаратов, 109 единиц автомобильной техники оккупантов, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему.