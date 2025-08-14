Бои за Часов Яр: украинские воины останавливают штурмы РФ несмотря на заявления Кремля

Украинские защитники на Краматорском направлении сдерживают штурмы россиян возле Часового Яра, опровергая заявления Кремля о "захвате" города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного сержанта роты огневой поддержки 5-й штурмовой бригады Юрия Сиротюка в эфире телемарафона.
"Мы сейчас на направлении Часового Яра, где (российский диктатор Владимир, ред.) Путин лично заявил, что город взят. На самом деле враг с 2023 года безуспешно пытается атаковать этот маленький город, где до войны проживало менее 10 тысяч человек. Бои тяжелые, но никаких стратегических успехов у россиян нет", - отметил военный.
По его словам, российские силы действуют малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции, установить флаг и использовать эти эпизоды для информационной пропаганды.
"Есть такое явление, когда один-два врага пытаются зайти нам в спину, выставить свой флаг и заявить об очередном взятии населенного пункта. Это неправда. Да, ситуация тяжелая, но фронт не прорван. Украинское общество не должно вестись на такие сообщения", - подчеркнул Сиротюк.
Он подчеркнул, что подобные попытки россияне осуществляли и в предыдущие годы, но они не меняют общей оперативной ситуации на фронте.
Напомним, что еще 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области.
В ОСУВ "Днепр" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь. В то же время украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.
Как оказалось, россиянам даже пришлось подключать "тяжелую артиллерию".
В частности 1 августа о "захвате" Часового Яра публично в прямом эфире солгал даже лично российский диктатор Владимир Путин. Но и это не помогло: ВСУ оперативно опровергли бред диктатора.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".