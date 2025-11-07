Боятся шпионов и дронов? В России планируют на сутки выключать мобильный интернет
В ближайшее время в России планируют ввести 24-часовой "период охлаждения", во время которого не будут работать мобильный интернет и SMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".
По данным издания, новые ограничения будут касаться тех абонентов, которые определенное время были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов.
Однако, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время "охлаждения".
Подобный шаг может быть направлен на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создание "симок" за рубежом и активации их в России.
Источники издания добавляют, что введение "периода охлаждения" для сим-карт вполне может применяться как мера противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру, или для противодействия промышленному шпионажу.
В то же время само по себе "охлаждение" в контексте беспилотных атак не дает стопроцентной гарантии безопасности.
Удары по стратегическим объектам РФ
Ранее сообщалось, что Москву вечером 26 октября неожиданно атаковали "неизвестные дроны". Российские власти традиционно "успокаивают", что якобы все было сбито.
Также отметим, что днем 26 октября в Московской области раздавались взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация россиян. Также под атакой находились аэродром базирования стратегической авиации "Шайковка" и аэропорт "Калуга" в Калужской области РФ.
Кроме того, украинские военные 26 октября нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основных сил их армии.