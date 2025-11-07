ua en ru
Бояться шпигунів та дронів? У Росії планують на добу вимикати мобільний інтернет

П'ятниця 07 листопада 2025 09:52
Бояться шпигунів та дронів? У Росії планують на добу вимикати мобільний інтернет Фото: у Росії планують на добу вимикати мобільний інтернет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найближчим часом у Росії планують ввести 24-годинний "період охолодження", під час якого не працюватимуть мобільний інтернет та SMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

За даними видання, нові обмеження стосуватимуться тих абонентів, які певний час були в міжнародному роумінгу або сама сім-картка була неактивна понад 72 години.

Проте, за словами джерела, влада затвердила механізм, який має скоротити час "охолодження".

Подібний крок може бути спрямований на обмеження роботи сім-карток, які використовуються для безпілотників, або створення "сімок" за кордоном та активації їх у Росії.

Джерела видання додають, що введення "періоду охолодження" для сім-карт цілком може застосовуватися як захід протидії безпілотникам, що використовуються для атак на російську інфраструктуру, або для протидії промисловому шпигунству.

Водночас саме собою "охолодження" в контексті безпілотних атак не дає стовідсоткової гарантії безпеки.

Удари по стратегічних об'єктах РФ

Раніше повідомлялось, що Москву ввечері 26 жовтня несподівано атакували "невідомі дрони". Російська влада традиційно "заспокоює", що нібито все було збито.

Також зазначимо, що вдень 26 жовтня у Московській області лунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою перебували аеродром базування стратегічної авіації "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області РФ.

Окрім того, українські військові 26 жовтня завдали удар по Бєлгородській дамбі. Внаслідок атаки дамба почала пропускати воду, що своєю чергою залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основних сил їх армії.

