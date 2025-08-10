Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства

Из-за запрета охоты в Украине значительно увеличилась численность лося, зубра, косуль, а также плотоядных хищников - лисиц, шакалов и волков. Это привело к вспышкам эпизоотий, в частности бешенства, которое является смертельно опасной болезнью без лечения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

По данным Смаголя, численность лисиц выросла почти в пять раз: с около 50 тысяч в 2021 году до почти 250 тысяч в 2025 году на охотничьих угодьях без учета оккупированных территорий. Параллельно выросла и популяция шакалов и волков.

Распространение бешенства

Бешенство распространяется практически во всех областях страны, зафиксированы случаи заражения людей. Лисы являются естественным резервуаром этой болезни, угрожающей не только дикой природе, но и домашним животным.

По словам Смаголя, метод вакцинации лисиц в дикой природе, который ранее применялся - разбрасывание специальных "котлеток" с сывороткой - сейчас неэффективен из-за стремительного роста популяции лисиц. Единственный способ сдержать распространение бешенства - регулирование численности хищников.

Ученый также обратил внимание, что из-за ситуации с бешенством Украина рискует получить дополнительные препятствия на пути в Евросоюз. В 2024 году европейская ассоциация охоты FАСЕ направила официальное письмо в Кабмин с требованием принять меры по контролю болезни.

Какие болезни переносят животные

Кроме бешенства, рост популяции дикого кабана вызвал повторную вспышку африканской чумы свиней, зафиксированную в ряде областей.

Смаголь отмечает, что в случае встречи с дикими лисами следует избегать контакта, ведь агрессивное поведение животного может свидетельствовать о заболевании бешенством.