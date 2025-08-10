ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства

Воскресенье 10 августа 2025 10:07
UA EN RU
Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства Фото: Лисы часто являются носителями бешенства (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Из-за запрета охоты в Украине значительно увеличилась численность лося, зубра, косуль, а также плотоядных хищников - лисиц, шакалов и волков. Это привело к вспышкам эпизоотий, в частности бешенства, которое является смертельно опасной болезнью без лечения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

По данным Смаголя, численность лисиц выросла почти в пять раз: с около 50 тысяч в 2021 году до почти 250 тысяч в 2025 году на охотничьих угодьях без учета оккупированных территорий. Параллельно выросла и популяция шакалов и волков.

Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства

Распространение бешенства

Бешенство распространяется практически во всех областях страны, зафиксированы случаи заражения людей. Лисы являются естественным резервуаром этой болезни, угрожающей не только дикой природе, но и домашним животным.

По словам Смаголя, метод вакцинации лисиц в дикой природе, который ранее применялся - разбрасывание специальных "котлеток" с сывороткой - сейчас неэффективен из-за стремительного роста популяции лисиц. Единственный способ сдержать распространение бешенства - регулирование численности хищников.

Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства

Ученый также обратил внимание, что из-за ситуации с бешенством Украина рискует получить дополнительные препятствия на пути в Евросоюз. В 2024 году европейская ассоциация охоты FАСЕ направила официальное письмо в Кабмин с требованием принять меры по контролю болезни.

Число лисиц в Украине выросло в 5 раз: чем это опасно и как влияет на распространение бешенства

Какие болезни переносят животные

Кроме бешенства, рост популяции дикого кабана вызвал повторную вспышку африканской чумы свиней, зафиксированную в ряде областей.

Смаголь отмечает, что в случае встречи с дикими лисами следует избегать контакта, ведь агрессивное поведение животного может свидетельствовать о заболевании бешенством.

Напомним, на Сумщине в июне 2025 года резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных - уже зафиксировали 10 инцидентов, что равно годовому показателю прошлого года. Среди случаев - укусы собак и кота, у которых диагностировали бешенство.

Отметим, бешенство - это смертельное вирусное заболевание, которое передается через укусы или слюну инфицированных животных. Вылечить болезнь после появления симптомов невозможно, поэтому важна своевременная профилактика - мытье ран, обращение к врачу и вакцинация. РБК-Украина рассказывало о признаках бешенства у животных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Животные Болезни
Новости
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН