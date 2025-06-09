Во Львове прямо в магазине нашли лисенка: что случилось с малышом (фото)

Во Львове лисенок забрел в магазин (фото: freepik.com)

Во Львове в строительный магазин забрел лисенок. Им уже занимаются специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя приюта "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипского в Facebook.