Во Львове прямо в магазине нашли лисенка: что случилось с малышом (фото)
Во Львове в строительный магазин забрел лисенок. Им уже занимаются специалисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя приюта "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипского в Facebook.
Где именно нашли лисенка и что с ним сейчас
В воскресенье, 8 июня, соучредитель приюта и администратор группы "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипский рассказал о спасении нового животного.
"У нас снова спасение лисы", - уточнил он.
По словам мужчины, этот малыш забежал в строительный магазин "вблизи галицкого перекрестка" во Львове.
Отмечается, что продавец магазина, увидев животное:
- не растерялся;
- сразу позвонил зооспасателям.
Лисенок в магазине Львова (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)
Сообщается, что специалисты приюта оперативно "отловили малого", после чего он:
- пройдет карантин;
- получит вакцинацию.
"И тогда решится его дальнейшая судьба", - отметил Залипский.
Лисенком занимаются работники приюта (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)
В завершение соучредитель "Домівки Врятованих Тварин" обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать приют, пока его специалисты продолжают спасать животных.
Публикация Залипского (скриншот: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как между домами в центре Киева заблудился лось.
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