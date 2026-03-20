Лиса вышла на охоту в Карпатах: редкое видео с фотоловушки

11:47 20.03.2026 Пт
3 мин
Как охотятся лисы?
aimg Турликьян Татьяна
Лиса вышла на охоту в Карпатах: редкое видео с фотоловушки Иллюстративное фото: рыжая лисица (freepik.com)

В Карпатах фотоловушка, установленная при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина, зафиксировала лису во время охоты в заснеженном лесу.

Что известно о поведении хищника и как избегать конфликтов в случае встречи с лисом - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Тюлень-монах, тур и даже росомаха: 10 "украинских" животных, которые исчезли навсегда

Главное:

  • Локация: Уникальные кадры сняты фотоловушкой WWF-Украина на территории Ужанского национального природного парка.
  • Мастерство охоты: Лиса продемонстрировала технику "мышковки" - благодаря острому слуху она слышит грызунов даже под толстым слоем снега и поймала их одним резким скачком.
  • Портрет хищника: Рыжая лиса - самая большая в своем роде (вес до 11 кг), она всеядна и чрезвычайно адаптивна к разным условиям.
  • Сожительство с людьми: Эксперты отмечают, что убийство животных не разрешает конфликты. В Карпатах уже успешно работают 45 электрозаборов, которые защищают пасеки и фермы гуманным способом.
  • Безопасность природы: Видео получено в рамках международного проекта LECA, позволяющего изучать крупных хищников Карпат без стресса для животных и человека.

Лисы обладают чрезвычайно острым слухом и способны услышать даже малейшее движение под толщей снега. Они внимательно прислушиваются к добыче, после чего делают резкий прыжок в снег, чтобы поймать мелких грызунов. Так они "мышкуют" (то есть охотятся).

Видео удалось получить благодаря фотоловушкам WWF-Украина, установленным на территории Ужанского национального природного парка, в рамках международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores), который направлен на сохранение крупных хищников Карпат и изучение их поведения.

Такие камеры используются для научного мониторинга дикой природы и позволяют наблюдать за животными в их естественной среде обитания без вреда, стресса и вмешательства человека.

Рыжая лисица: интересные факты

Рыжая, или обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), - наиболее распространенный и хорошо известный вид своего рода, а также самый большой среди лисиц.

Лиса вышла на охоту в Карпатах: редкое видео с фотоловушки

Фото: лисица в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский нацпарк)

Длина тела животного составляет в среднем 60-90 см, а вес - от 6 до 11 кг. Для нее характерен рыжий волосяной покров, который светлеет на животе и горле и темнеет на лапах. Лису легко узнать по заостренной мордочке, пушистому хвосту и топорщащимся ушам.

Этот вид является всеядным, что позволяет ему хорошо приспосабливаться к различным условиям.

Основу рациона составляют мышевидные грызуны и другие мелкие млекопитающие, однако лисы также могут питаться птицами, беспозвоночными, плодами, падалью и даже отходами вблизи человеческих поселений.

Лиса и человек: как избегать конфликтов

В последние годы лисы все чаще появляются вблизи человеческих поселений, в частности возле сельских хозяйств. Это может приводить к конфликтам с людьми, однако в большинстве случаев их можно избежать без вреда для животных.

Специалисты WWF-Украина отмечают: применение оружия или капканов не решает причину проблемы и не является эффективным долгосрочным решением.

Зато в Европе широко используют гуманные методы защиты хозяйств:

  • электрические ограждения ("электропастухи"),
  • собак-охранников,
  • шумовые и световые отпугиватели,
  • комбинированные системы защиты.

В Украине такие подходы также постепенно внедряются. В рамках природоохранных инициатив WWF-Украина в Карпатском регионе уже установлено и передано общинам 45 электроограждений. Они доказали свою эффективность в защите ферм, скота и пасек, позволяя местным жителям сосуществовать с дикой природой без потерь.

Гармоничное сосуществование человека и диких животных возможно при условии сочетания знаний, технологий и ответственного отношения к природе.

