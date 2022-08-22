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Боррель про заборону віз для росіян: не дуже хороша ідея

Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеф Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеф Боррель виступив проти пропозиції деяких держав-членів заборонити видачу шенгенських віз громадянам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Quo Vadis Europe.

"Заборонити в'їзд всім росіянам - не дуже хороша ідея. Ми повинні бути більш виборчими", - заявив він.

За його словами, ЄС не повинен відкривати двері олігархам, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

Боррель заявив, що деякі країни вже прийняли певну кількість заходів щодо заборони віз, які інші країни ЄС не збираються підтримувати, зазначивши, що було б краще спочатку обговорити це на рівні ЄС.

Нагадаємо, в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

Однак раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Також Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

Раніше у Польщі розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав заборону на видачу шенгенських віз росіянам. Він пояснив таке рішення небажанням ускладнювати росіянам можливості тікати від диктатури Кремль.

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