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"Спроба відбілити росіян". У Польщі розкритикували Шольца за позицію щодо візових санкцій

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Варшава, Середа 17 серпня 2022 14:37
"Спроба відбілити росіян". У Польщі розкритикували Шольца за позицію щодо візових санкцій Фото: у Польщі розкритикували Шольца через його позицію щодо візових санкцій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав заборону на видачу шенгеньских віз росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Марціна Пшидача в ефірі TVP1.

Він заявив, що у Росії агресивна політика Володимира Путіна має велику підтримку серед громадян. При цьому канцлер НІмеччини нібито не хоче помічати цього.

"До нього не дійшли, або він не читав усі ті повідомлення про величезну підтримку політики Володимира Путіна серед простих росіян, може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву Z", - сказав заступник глави МЗС.

Пшидач підкреслив, що німецький канцлер намагається відбілити росіян.

"Це, очевидно, спроба в певному сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни і поганий цар", - додав він.

Представник МЗС Польщі впевнений, що зараз прийшов час політичних рішень, тому ЄС має ввести цілісні візові санкції для росіян.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти візових санкцій для росіян і заявив, що вони можуть "ускладнювати втечу від режиму диктатури".

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