ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Связан ли удар РФ по Одессе с визитом Зеленского: что говорит Гуменюк

Одесса, Среда 06 марта 2024 21:02
UA EN RU
Связан ли удар РФ по Одессе с визитом Зеленского: что говорит Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ракетный удар российских террористов по Одессе сегодня, 6 марта, не связан с визитом в город президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире Радио Свобода.

"Происходит то, что Россия - террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никак не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", - сказала Гуменюк.

Спикер также напомнила, что Россия атакует припортовую инфраструктуру Одессы как до расторжения зернового соглашения, так и после.

Удар по Одессе

Напомним, российские оккупанты сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 метрах от греческой делегации.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что он видел и слышал атаку россиян.

При этом премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Вооруженные силы Украины Война России против Украины Ракетный удар
NEWS
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации