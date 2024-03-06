Связан ли удар РФ по Одессе с визитом Зеленского: что говорит Гуменюк

Ракетный удар российских террористов по Одессе сегодня, 6 марта, не связан с визитом в город президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире Радио Свобода .

"Происходит то, что Россия - террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никак не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", - сказала Гуменюк.

Спикер также напомнила, что Россия атакует припортовую инфраструктуру Одессы как до расторжения зернового соглашения, так и после.

Удар по Одессе

Напомним, российские оккупанты сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 метрах от греческой делегации.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что он видел и слышал атаку россиян.

При этом премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.