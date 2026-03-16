ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Борьбу с дискриминацией и домогательствами в ВСУ усилят: Зеленский подписал закон

23:05 16.03.2026 Пн
2 мин
Закон предусматривает новое основание для отстранения военнослужащего
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, направленный на предотвращение домогательств и дискриминации в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту закона, военнослужащие обязаны не допускать действий, связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или других убеждений, а также сексуальных домогательств.

Ключевые изменения для командиров и личного состава:

  • командиры должны немедленно реагировать на правонарушения и принимать меры для задержания подчиненного, совершившего их.
  • вводится новое основание для отстранения, если ненадлежащее исполнение обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
  • при выявлении фактов дискриминации или насилия командир обязан назначить расследование. Инициировать его могут советники по гендерным вопросам.

Защита прав военных

Закон отдельно регулирует вопросы защиты сообщающих о фактах нарушений. Военнослужащим, заявившим о случаях дискриминации или домагательств, гарантируется защита от наказаний: их запрещено освобождать или подвергать другим негативным мерам влияния.

Изменения будут внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №13037 для борьбы с домогательствами и дискриминацией в ВСУ еще в конце февраля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
Аналитика
