В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

В ВСУ служат более 70 000 женщин, из них более 5 500 находятся на передовой. Минобороны продолжает расширять права, социальные гарантии и улучшать условия службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины продолжает расти. Сейчас в ВСУ проходят службу более 70 000 женщин, из которых более 48 000 являются военнослужащими, а более 5 500 находятся непосредственно на передовой. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

Женщины в украинской армии имеют равные права с мужчинами по занятию должностей, карьерного роста и получают дополнительные социальные гарантии. Министерство обороны продолжает реализовывать политику гендерного равенства и совершенствовать медицинское обеспечение для военнослужащих.

Правовая защита женщин в ВСУ

Право на равноправную службу для женщин закреплено Конституцией Украины и рядом законов, в частности:

Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин";

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";

Кодекс законов о труде Украины , который регулирует отпуска в связи с беременностью и уходом за ребенком;

, который регулирует отпуска в связи с беременностью и уходом за ребенком; Приказы Минобороны, детализирующие особенности прохождения службы женщинами.

Дополнительные социальные гарантии для военнослужащих

Отдельные жилые помещения - женщин размещают в специально отведенных помещениях или палатках (до 3 человек).

- женщин размещают в специально отведенных помещениях или палатках (до 3 человек). Запрет на опасные работы - военнослужащие не привлекаются к особо опасным и подземным работам (за исключением санитарных).

- военнослужащие не привлекаются к особо опасным и подземным работам (за исключением санитарных). Ограничение физической нагрузки - разрешено поднимать не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно.

- разрешено поднимать не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно. Право на увольнение - беременность является основанием для увольнения с военной службы по желанию в любое время.

- беременность является основанием для увольнения с военной службы по желанию в любое время. Отпуска- 126 дней в связи с беременностью и родами, а также дополнительные отпуска по уходу за ребенком.

Защита прав военнослужащих

Командиры подразделений обязаны обеспечивать равноправие женщин и мужчин в служебной деятельности, а все военнослужащие должны не допускать дискриминации по половому признаку, сексуальных домогательств или насилия. В случаях нарушений проводится служебное расследование с привлечением представителей обоих полов и психологов.

За нарушение прав военнослужащих предусмотрена административная и уголовная ответственность, в частности:

Административные правонарушения : насилие по признаку пола (ст. 173-6), сексуальные домогательства (ст. 173-7).

: насилие по признаку пола (ст. 173-6), сексуальные домогательства (ст. 173-7). Уголовные преступления: изнасилование (ст. 152 УКУ), сексуальное насилие (ст. 153 УКУ), принуждение к половой связи (ст. 154 УКУ), нарушение равноправия граждан (ст. 161 УКУ).

Куда можно обратиться в случае нарушения прав

Военнослужащие могут подать жалобу: