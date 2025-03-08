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В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

Суббота 08 марта 2025 14:23
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В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ Фото: В ВСУ служат более 70 000 женщин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В ВСУ служат более 70 000 женщин, из них более 5 500 находятся на передовой. Минобороны продолжает расширять права, социальные гарантии и улучшать условия службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины продолжает расти. Сейчас в ВСУ проходят службу более 70 000 женщин, из которых более 48 000 являются военнослужащими, а более 5 500 находятся непосредственно на передовой. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

Женщины в украинской армии имеют равные права с мужчинами по занятию должностей, карьерного роста и получают дополнительные социальные гарантии. Министерство обороны продолжает реализовывать политику гендерного равенства и совершенствовать медицинское обеспечение для военнослужащих.

Правовая защита женщин в ВСУ

Право на равноправную службу для женщин закреплено Конституцией Украины и рядом законов, в частности:

  • Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин";
  • Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  • Кодекс законов о труде Украины, который регулирует отпуска в связи с беременностью и уходом за ребенком;
  • Приказы Минобороны, детализирующие особенности прохождения службы женщинами.

Дополнительные социальные гарантии для военнослужащих

  • Отдельные жилые помещения - женщин размещают в специально отведенных помещениях или палатках (до 3 человек).
  • Запрет на опасные работы - военнослужащие не привлекаются к особо опасным и подземным работам (за исключением санитарных).
  • Ограничение физической нагрузки - разрешено поднимать не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно.
  • Право на увольнение - беременность является основанием для увольнения с военной службы по желанию в любое время.
  • Отпуска- 126 дней в связи с беременностью и родами, а также дополнительные отпуска по уходу за ребенком.

Защита прав военнослужащих

Командиры подразделений обязаны обеспечивать равноправие женщин и мужчин в служебной деятельности, а все военнослужащие должны не допускать дискриминации по половому признаку, сексуальных домогательств или насилия. В случаях нарушений проводится служебное расследование с привлечением представителей обоих полов и психологов.

За нарушение прав военнослужащих предусмотрена административная и уголовная ответственность, в частности:

  • Административные правонарушения: насилие по признаку пола (ст. 173-6), сексуальные домогательства (ст. 173-7).
  • Уголовные преступления: изнасилование (ст. 152 УКУ), сексуальное насилие (ст. 153 УКУ), принуждение к половой связи (ст. 154 УКУ), нарушение равноправия граждан (ст. 161 УКУ).

Куда можно обратиться в случае нарушения прав

Военнослужащие могут подать жалобу:

  • Командиру подразделения;
  • Должностным лицам воинской части (юридическая служба, служба психологической поддержки, служба социального сопровождения);
  • Органам военного управления (Генштаб ВСУ, Центральное управление защиты прав военнослужащих Минобороны);
  • Военной службе правопорядка;
  • Органам досудебного расследования или прокуратуре;

Самый высокий процент кандидаток по областям

Женщины все чаще обращаются в центры рекрутинга ВСУ, где их чаще всего привлекают в штабные и медицинские подразделения.

С начала работы центров консультацию по поступлению на военную службу получили 36 760 граждан, из которых 8 053 стали кандидатами в Силы обороны. Женщины составляют 20% от общего количества новобранцев.

Наибольший процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях. В онлайн-центре рекрутинга, охватывающем всю страну, этот показатель достигает 37%.

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