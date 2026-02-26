Защита от домогательств и дискриминации в ВСУ: Рада приняла новые правила дисциплины
Верховная Рада ввела системные механизмы противодействия сексуальным домогательствам и дискриминации в армии. Новый закон №13037 не только внедряет строгую дисциплину, но и гарантирует защиту тем, кто решился сообщить о нарушениях.
Верховная Рада 25 февраля приняла закон №13037, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины. Документ в целом поддержали 276 народных депутатов.
Что меняет закон
Законом предусмотрено внесение изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ.
Новые нормы обязывают каждого военнослужащего:
- вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;
- соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;
- не допускать и сдерживать других от недостойного поведения - как вербального, так и невербального, в том числе связанного с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места жительства;
- предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
Обязательное расследование и защита заявителей
Если командиру станет известно о случаях дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, он обязан назначить служебное расследование.
Инициировать такое расследование также могут представители подразделений по гендерному равенству и советники по вопросам равных прав и противодействия насилию.
Важно, что военнослужащий или военнослужащая, которые сообщили о таких фактах, не могут быть наказаны, уволены или подвергнуты любым негативным мерам воздействия в связи с этим сообщением.
Кроме того, каждый военный, который прямо или косвенно узнал о фактах дискриминации или домогательств, обязан сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.
Нормы распространяются и на гражданскую защиту
Аналогичные положения закон распространяет на лиц службы гражданской защиты. В частности, определено, что нарушение этических норм, сексуальные домогательства и насилие по признаку пола считаются дисциплинарными проступками и требуют обязательного реагирования.
В Офисе Военного омбудсмена назвали принятие закона важным шагом для усиления защиты прав и достоинства военнослужащих.
По словам эксперта проекта SADR Ольги Фабричевой, главное значение изменений заключается в создании системного механизма предотвращения дискриминации и обязательного реагирования на такие случаи.
Законопроект №13037 прорабатывал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
