Борьба за власть? Туск несмотря на вето Навроцкого хочет получить доступ к оборонным фондам ЕС

Речь идет об участии Польши в программе ЕС "Безопасные действия для Европы" (SAFE), которая предусматривает 150 млрд евро на усиление обороноспособности стран блока на фоне роста угроз безопасности и сокращения роли США в обеспечении безопасности континента.

"Польша находится в шоке, - подчеркнул Туск. - Люди задаются вопросом, это измена, работа лоббистов или отсутствие здравого смысла".

Он подчеркнул, что президентское вето не помешает правительству получить доступ к оборонным средствам.

"Вето президента нас не остановит, мы не позволим упустить эту возможность. Программа "Polska Zbrojna" поможет нам построить полный суверенитет", - подчеркнул премьер.

В то же время он признал, что после вето процедура может стать более сложной и потребует больше времени.

"Это будет сложнее, иногда медленнее, и понадобится гораздо больше усилий, чтобы убедить всех, кто участвует в этом проекте", - добавил глава польского правительства.

В Европейской комиссии также сообщили, что планируют продолжать сотрудничество с Польшей в рамках программы SAFE без задержек. По словам представителя Еврокомиссии, первый авансовый платеж может быть осуществлен уже в апреле.

Реакция Минобороны Польши

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что программа SAFE была разработана с учетом польских предложений.

"SAFE - это проект, написанный не в Брюсселе, а в Варшаве", - подчеркнул он.

По его словам, планы модернизации армии готовили именно польские военные.

"Откажитесь от этого, потому что история вас не забудет, - подчеркнул Косиняк-Камыш. - Мы сделаем польскую армию сильнейшей в Европе до 2030 года".