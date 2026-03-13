Боротьба за владу? Туск попри вето Навроцького хоче отримати доступ до оборонних фондів ЄС

Йдеться про участь Польщі у програмі ЄС "Безпекові дії для Європи" (SAFE), яка передбачає 150 млрд євро на посилення обороноздатності країн блоку на тлі зростання безпекових загроз і скорочення ролі США у гарантуванні безпеки континенту.

"Польща перебуває у шоці, - наголосив Туск. - Люди задаються питанням, чи це зрада, робота лобістів чи відсутність здорового глузду".

Він наголосив, що президентське вето не завадить уряду отримати доступ до оборонних коштів.

"Вето президента нас не зупинить, ми не дозволимо змарнувати цю можливість. Програма "Polska Zbrojna" допоможе нам побудувати повний суверенітет", - підкреслив прем'єр.

Водночас він визнав, що після вето процедура може стати складнішою і потребуватиме більше часу.

"Це буде складніше, іноді повільніше, і знадобиться набагато більше зусиль, щоб переконати всіх, хто бере участь у цьому проєкті", - додав очільник польського уряду.

У Європейській комісії також повідомили, що планують продовжувати співпрацю з Польщею в рамках програми SAFE без затримок. За словами речника Єврокомісії, перший авансовий платіж може бути здійснений уже у квітні.

Реакція Міноборони Польщі

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зауважив, що програма SAFE була розроблена з урахуванням польських пропозицій.

"SAFE - це проєкт, написаний не в Брюсселі, а у Варшаві", - підкреслив він.

За його словами, плани модернізації армії готували саме польські військові.

"Відмовтеся від цього, бо історія вас не забуде, - наголосив Косіняк-Камиш. - Ми зробимо польську армію найсильнішою в Європі до 2030 року".