Боротьба за владу? Туск попри вето Навроцького хоче отримати доступ до оборонних фондів ЄС

20:21 13.03.2026 Пт
2 хв
Через це між президентом і прем'єром Польщі спалахнув конфлікт
aimg Марія Науменко
фото: прем'єр-міністр Дональд Туск (Getty Images)

У Польщі загострилася політична суперечка між урядом і президентом через оборонні кошти Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що країна отримає 43,7 млрд євро оборонних позик ЄС попри вето президента Кароля Навроцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News.

Йдеться про участь Польщі у програмі ЄС "Безпекові дії для Європи" (SAFE), яка передбачає 150 млрд євро на посилення обороноздатності країн блоку на тлі зростання безпекових загроз і скорочення ролі США у гарантуванні безпеки континенту.

"Польща перебуває у шоці, - наголосив Туск. - Люди задаються питанням, чи це зрада, робота лобістів чи відсутність здорового глузду".

Він наголосив, що президентське вето не завадить уряду отримати доступ до оборонних коштів.

"Вето президента нас не зупинить, ми не дозволимо змарнувати цю можливість. Програма "Polska Zbrojna" допоможе нам побудувати повний суверенітет", - підкреслив прем'єр.

Водночас він визнав, що після вето процедура може стати складнішою і потребуватиме більше часу.

"Це буде складніше, іноді повільніше, і знадобиться набагато більше зусиль, щоб переконати всіх, хто бере участь у цьому проєкті", - додав очільник польського уряду.

У Європейській комісії також повідомили, що планують продовжувати співпрацю з Польщею в рамках програми SAFE без затримок. За словами речника Єврокомісії, перший авансовий платіж може бути здійснений уже у квітні.

Реакція Міноборони Польщі

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зауважив, що програма SAFE була розроблена з урахуванням польських пропозицій.

"SAFE - це проєкт, написаний не в Брюсселі, а у Варшаві", - підкреслив він.

За його словами, плани модернізації армії готували саме польські військові.

"Відмовтеся від цього, бо історія вас не забуде, - наголосив Косіняк-Камиш. - Ми зробимо польську армію найсильнішою в Європі до 2030 року".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який дозволив би Варшаві отримати 43,7 млрд євро з оборонної програми ЄС SAFE.

Глава держави пояснив своє рішення тим, що обрав "фінансову безпеку" країни замість залучення великих європейських кредитів на переозброєння армії.

Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
