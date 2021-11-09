Фірташу доведеться відмовитися від облгазів або газзбутів, - меморандум з МВФ

Оновлений меморандум співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає, що до кінця опалювального сезону облгази і газзбути повинні бути роз'єднані. На сьогодні більша частина цих структур належить бізнесмену Дмитру Фірташу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ" .

Згідно з оновленим меморандумом, з текстом якого вдалося ознайомитися РБК-Україна, облгази і газзбути повинні бути повністю роз'єднані і не мати єдиного бенефіціара. Цим питанням займатиметься Антимонопольний комітет спільно з НКРЕКП і Міненерго. Більшість структур, які мають провести анбандлінг, належать Фірташу, і домовленості з МВФ означають, що йому доведеться відмовитися від облгазів або газзбутів.

Директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що умова щодо поділу компаній цілком здійсненна.

"Юридично такий поділ зробити можна, причому, не втративши фактичного контролю над компаніями", - підкреслив експерт.

А експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що з поділом компаній проблем не виникне.

"Це питання може бути вирішене навіть до завершення терміну виконання цієї умови", - додав він.