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Заарештовані облгази Фірташа передали "Нафтогазу"

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 13:30
Заарештовані облгази Фірташа передали "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" отримає в управляння 26 облгазів Фірташа (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус, Юрій Дощатов

Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") активи, на які накладено арешт. Йдеться про 26 облгазів олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 28 травня 2022 р. № 429-р.

Перелік активів не публікується, але в уряді повідомили РБК-Україна, що йдеться про арештовані 26 облгазів.

Згідно з документом, активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міненерго та АРМА.

Розпорядженням доручено "Чорноморнафтогаз", Міністерству енергетики та НКРЕКП "вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

Нагадаємо, на минулому тижні Державне бюро розслідувань повідомило, що Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

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Кабінет Міністрів України Нафтогаз України
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