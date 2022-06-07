Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам

Дмитро Фірташ фактично втратив монополію на ринку продажу газу в Україні. Його місце в цьому бізнесі може зайняти "Нафтогаз України". НАК стане монополістом не тільки з видобутку газу, але і з його розподілу і продажу населенню. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

На частку компаній Дмитра Фірташа, об'єднаних під брендом "Йе-енергія", припадало до 70% ринку побутових споживачів газу. Структури олігарха постачали газ по регіонах через свої облгази і продавали кінцевим клієнтам через газзбути більше 10 років. Тепер і розподіл, і продаж газу від компаній Фірташа фактично перейшли НАК "Нафтогаз України".

Кабмін ще 28 травня передав активи 26 операторів газорозподільних мереж (облгазів) в управління " Чорноморнафтогазу "(дочка НАК"Нафтогаз України"). З них 20 облгазів входять в компанію Фірташа - РГК. Раніше ці активи були заарештовані, оскільки з 2017 року компанії не платили за використання газорозподільних мереж. За даними Державного бюро розслідувань, держскарбниці було завдано збитків майже в 1,5 млрд гривень.

Буквально через пару днів стало відомо, що газсбыты того ж Фірташа позбулися своїх клієнтів. З 1 червня 8,8 млн домогосподарств опинилися в ситуації, коли колишні постачальники втратили можливість постачати їм газ. Всі споживачі газу були автоматично переведені на "постачальника останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує НАК"Нафтогаз України".

За інформацією НАК, до них переведені клієнти Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей.

"Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн / куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", – повідомили в компанії.

Чому газзбути не могли постачати газ споживачам? В Асоціації постачальників енергоресурсів заявили, що до 31 травня жоден зі збутів не зміг підписати договір з НАК на поставку газу, оскільки Кабмін наприкінці квітня затвердив "нездійсненні умови ПСО" (Положення про спеціальні зобов'язання для продажу газу населенню).

За цим документом (№489 від 29 квітня) збути можуть купувати газ у НАК для населення через біржу лише за наявності банківських гарантій. Для цього необхідні мільярди гривень вільних коштів, яких, як кажуть в асоціації, у газзбутів немає. Але є обмеження від Кабміну маржі при продажу газу кінцевим споживачам, а також вимога до 15 червня покрити всі борги колишніх періодів. Цю умову, як зазначили в асоціації, виконати неможливо.

"Більшість постачальників на сьогоднішній день збиткові через постачання газу за обмеженою неринковою ціною в січні–квітні 2021 року", – додали там.

"Нафтогаз трейдинг", враховуючи, що вимоги не були дотримані, відмовився підписувати договори на продаж газу і з 1 червня газзбути фактично втратили можливість постачати паливо клієнтам. Саме тому споживачі автоматично перейшли до "Нафтогазу" за опцією "постачальника останньої надії".

НАК зможе постачати газ новим клієнтам за умовами ППН протягом двох місяців, а потім їм доведеться укладати договори з новим постачальником, якого протягом цього терміну потрібно знайти. Але оскільки інших постачальників практично немає, то, швидше за все, клієнтам доведеться залишатися у "Нафтогазу", який і може зайняти місце компаній Фірташа.

Хто заплатить борги?

Борги компаніям Фірташа в НАК нараховували довгі роки - по неплатежах не тільки за користування мережами, а й за газ для виробничих потреб, тобто за той, який використовується в процесі доставки газу кінцевому споживачеві. В середньому це близько 1,5 млрд кубометрів на рік.

Такий газ купували (в "Укртрансгазі", а потім в ОДТСУ ) за ринковою ціною. Але в тарифі для населення, який встановлює національний регулятор, він враховувався за регульованою ціною, тобто значно нижче. Через це тариф не покривав витрати облгазів і ті повністю його не оплачували.

НАК записував різницю в борги і вимагав погашення через суд. Суди в підсумку приймали рішення на користь облгазів, оскільки дійсно в тарифах не була передбачена ринкова ціна газу, використовуваного для доставки. Нещодавно це в інтерв'ю визнав і голова НАК Юрій Віренко.

Юрій Вітренко (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Чому НКРЕКП встановлював економічно необґрунтований тариф? Відповідь досить проста - це було політичне рішення, оскільки уряд зі зрозумілих причин уникав збільшення платіжок за газ. Саме цю версію підтвердили РБК-Україна кілька джерел з числа колишніх чиновників, у тому числі і екс-міністр енергетики Олексій Оржель.

"Не було політичної волі для підвищення тарифів для населення. Сама ціна на газ була болючим питанням, плюс ще зростання тарифу на розподіл, який потім політично перетворилося б на те, що даємо гроші Фірташу – це завжди було складно", – сказав Оржель в коментарі виданню.

З цієї ж причини, про яку сказав екс-чиновник, не була затверджена і адекватна ціна за користування державними газопроводами для розподілу газу, які експлуатували компанії.

В результаті ситуація розвивалася по замкнутому колу - НАК вимагав борги, компанії зверталася до судів, які підтверджували необґрунтованість заборгованості, а "Нафтогаз" продовжував враховувати ці борги у своїй звітності і вимагати їх компенсації.

Наполегливість "Нафтогазу" посилювалася підозрою, що газ, куплений за низькою ціною для побутових споживачів, поставлявся хімічним підприємствам Group DF того ж Фірташа для виробництва добрив.

Ці ж підозри були і в уряду. Але реальних доказів ніхто не надав - системи моніторингу використання газу як не було, так і немає. У компаніях Фірташа будь-які махінації категорично спростовували, заявляючи, що газ для промисловості імпортують або купують в Україні за ринковими цінами.

Загальний борг за газ перед "Нафтогазом", враховуючи борги облгазів, газзбутів і ТКЕ, з листопада по травень збільшився в шість разів і досяг майже 86 млрд гривень.

Зараз питання боргів намагаються закрити. Кабмін вніс до Ради законопроект, за яким всі борги споживачів будуть компенсовані з коштів спецфонду. Його, як очікується, наповнять зарубіжні донори. Іншими словами, борги, які НАК вимагав з компаній Фірташа, компанія хоче отримати за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

Всього за рахунок боргу облгазів і газзбутів НАК розраховує повернути 76 млрд гривень. Плюс до цієї суми в поточному році компанія хоче отримати з держбюджету компенсацію по ПСО в розмірі 150 млрд гривень - також за рахунок коштів міжнародної допомоги. Разом - понад 226 млрд гривень.

Екс-глава Міненерго Олексій Оржель (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Відхід компаній Фірташа з газового ринку міг бути умовою, за якою західні донори погодилися, що їх коштами будуть закриті борги облгазів і газзбутів. Про це РБК-Україна сказали кілька джерел, знайомих з ситуацією.

Передача бізнесу НАК - угода, вигідна для обох учасників, відзначили кілька співрозмовників видання на енергетичному ринку. Топ-менеджер однієї з компаній категорично не погодився з визначенням, що НАК вдалося "вибити" Фірташа з ринку. "Його швидше не вибили, а купили. За кілька мільярдів доларів", - зазначив він.

Ще один співрозмовник припустив, що реально бізнес з постачання газу у олігарха не забрали, а він віддав Його добровільно.

"Фірташ просто не захотів працювати за 8 гривень (вартість газу для населення, - ред.) без облгазів. До того ж брати банківську гарантію зараз непросто з обліковою ставкою в 25%. Облгази це був реальний актив і Фірташ їм дорожив дуже. Потенційно це величезна капіталізація. Зараз він поставку "Нафтогазу" просто "подарував", тому що це суцільні збитки. І зараз (в умовах скорочення платоспроможності населення через війну-ред.) збитки будуть просто лавиноподібні", – сказав ще один топ – менеджер.

Таку думку не поділяє директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Але і він вважає, що розподіл газу – збитковий бізнес, а доходи приносить продаж.

"Дмитро Фірташ зараз значно ослаб через погані перспективи у відомому судовому спорі. Тому, думаю, що він вже не в змозі протистояти подібним ініціативам НАК", - зазначив експерт в коментарі виданню.

РБК-Україна на момент виходу публікації поки не отримало коментар стосовно ситуації від самого Фірташа.