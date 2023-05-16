"Укрнефтебурение": передача активов компании без конкурса - фактически рейдерство

Вторая по объемам добычи частная нефтегазовая компания "Укрнефтебурение" (УНБ) требует соблюдения действующего законодательства по делу по аресту корпоративных прав компании и их передаче во внешнее управление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В компании напомнили, что первый арест корпоративных прав компании был произведен постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 07.04.2023 г. №757/13638/23-к на обращение Государственного бюро расследований по уголовному производству 42014000000000000 Постановление было отменено как незаконное постановлением Печерского районного суда города Киева от 03.05.2023 г. №757/16810/23-к на обращение УНБ.

"Однако, это не остановило беспредел, и уже 04.05.2023 г. По постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 04.05.2023 г. №757/17952/23-к на обращение Государственного бюро расследований по уголовному производству0000000 14 г. корпоративные права Компании были снова арестованы и переданы в управление АРМА", - заявили в компании.

В компании также добавили, что прилагают максимум усилий по использованию правовых инструментов для собственной защиты и уже обратилась в Печерский суд города Киева с ходатайством об отмене повторного ареста и передаче корпоративных прав "Укрнефтебурения" в управление АРМА, как незаконных, и в Киевский апелляционный суд апелляционной жалобой о признании незаконной и отмены Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 04.05.2023 г. №757/17952/23-к.

"Очевидно, что своим обращением к Кабинету министров Украины о применении особой процедуры АРМА пытается переложить бремя ответственности за незаконные действия по корпоративным правам компании "Укрнефтебурения" на Кабинет министров Украины. Поскольку, в случае применения указанной процедуры, именно последний будет ответственен за продление и завершение незаконной национализации Компании как центральный орган исполнительной власти, что примет обязательное к исполнению АРМА незаконное решение", - убеждены в "Укрнефтебурении".

В свою очередь, премьер-министр в ответ на обращение АРМА выдал поручение от 15.05.2023 года №14418/1/1-23 относительно надлежащей проработки предложений АРМА с привлечением центральных органов исполнительной власти и АО "НАК "Нафтогаз Украины". указанного поручения, 15 мая 2023 г. в 15:30 в формате видеоконференции под председательством заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Алексея Соболева, состоялось совещание, результаты которого пока не известны Компании.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" имеет твердую позицию, которая заключается в том, что предложения АРМА к Кабмину не соответствуют законодательству Украины, а следовательно, их реализация является незаконной.

Применение особой процедуры управления корпоративными правами "Укрнефтебурения" в качестве исключительного случая не предусмотрено ст.21-1 Закона, поскольку исключительными считаются исключительные и исчерпывающие случаи передачи в управление активов при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций или сбоев в тепло-, энерго-, электро-, водоснабжении или водоотводе или снабжении природным газом;

2) существует риск прерывания функционирования предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в собственности которых находятся такие активы.

"Во-первых. Компания "Укрнефтебурение" никогда не осуществляла и не осуществляет деятельность по тепло-, энерго-, электро-, водоснабжению или водоотводу или поставке природного газа для нужд населения и/или предприятий учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в собственности которых находятся следующие активы.

Во-вторых. Ни активы УНБ, ни сама она (полностью или частично) не находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли.

В-третьих. У Компании отсутствуют какие-либо хозяйственные отношения с предприятиями, учреждениями и организациями оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в том числе, относительно активов, находящихся в их собственности", - отмечают в компании.

Компания осуществляет деятельность по добыче углеводородов на Сахалинском месторождении на основании действующего специального разрешения, осуществляет их подготовку и реализацию на свободном рынке Украины как частный субъект хозяйствования. УНБ в полном объеме выполняет условия недропользования и налоговые обязательства. Более того, Компания платит налоги заранее - так, в течение последнего месяца было предоплачено более 1 млрд грн налогов, в том числе на 2-й квартал 2023 года. А ее деятельность осуществляется непрерывно, несмотря на попытки захвата и принудительной национализации.

"Таким образом, применение особой процедуры управления активами в исключительных случаях, предусмотренных статьей 21-1 Закона, по корпоративным правам "Укрнефтебурения" является недопустимым с правовой точки зрения. Своими действиями АРМА, кроме ухода от ответственности за ситуацию в целом, пытается избежать соблюдения требований Закона об обязательстве реализации конкурсных процедур по передаче корпоративных прав Компании в дальнейшее управление, а также соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции по вопросам осуществления экономических концентраций", - добавляют в компании.

В то же время в компании надеются, что правительство и привлеченные к вопросу органы подробно изучат предложения АРМА и придут к верному выводу об их несоответствии законодательству Украины. Воздержание от реализации незаконных предложений будет свидетельствовать о неизменном курсе развития Украины в направлении Европейского Союза, где вопросы защиты и неприкосновенности права частной собственности являются сверхважными и незыблемыми для устойчивого развития экономики и правосудия в условиях демократического общества.

"Менеджмент и работники ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" верят в победу права над произволом государственных посягательств на частную собственность, пользуясь условиями военного времени", - резюмировали в компании.