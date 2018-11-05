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Експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" буде цілодобовим

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 10:29
Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)
Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)

"Укрзалізниця" досі тестує варіанти розкладу експреса

Залізничний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" буде цілодобовим. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

Рябікін зазначив, що "Укрзалізниця" досі тестує різні варіанти розкладу руху. Саме після тестової роботи буде оголошено точну дату початку руху і розклад.

"Поки ми знаємо, що час руху від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту складе приблизно 37-38 хвилин. Поки ми розуміємо, що інтервал руху має бути плюс-мінус півгодини... Наше завдання - забезпечити максимально малі інтервали руху в піки вильоту і прильоту авіакомпаній в аеропорту. А вночі інтервали можуть досягати і години", - підкреслив Рябікін.

Він також додав, що УЗ робила техніко-економічні розрахунки проекту, виходячи з 80 гривень за поїздку.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль" почне курсувати до грудня.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.

 

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Новини України КиївУкрзалізницяБориспольПавло Рябікін
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