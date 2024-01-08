ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине отменили мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Украина, Понедельник 08 января 2024 16:20
UA EN RU
В Украине отменили мораторий на отключение света и начисление пени за долги Фото: мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг в Украине отменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 декабря 2023 года №1405.

Согласно документу, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только для территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем Минреинтеграции.

Кроме того, постановлением на оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату окончания временной оккупации.

Мораторий

Напомним, с начала войны 24 марта 2022 года Кабмин своим постановлением от 5 марта 2022 г. № 206 запретил:

  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращение/остановку предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Кроме того, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ и снабжение теплом для населения.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
услуги ЖКХ
NEWS
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют