В Украине отменили мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 декабря 2023 года №1405 .

Согласно документу, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только для территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем Минреинтеграции.

Кроме того, постановлением на оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату окончания временной оккупации.

Мораторий

Напомним, с начала войны 24 марта 2022 года Кабмин своим постановлением от 5 марта 2022 г. № 206 запретил:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/остановку предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Кроме того, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ и снабжение теплом для населения.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.