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Коммуналка за 2024 год подорожала в Украине почти на 20%: в чем причина

Украина, Пятница 10 января 2025 15:35
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Коммуналка за 2024 год подорожала в Украине почти на 20%: в чем причина Фото: тарифы на коммуналку выросли за год на 18,9% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

  • на содержание и ремонт жилья - на 3,9%,
  • на уборку мусора - на 8,9%,
  • на услуги по управлению многоквартирными домами - на 11,2%
  • на электроэнергию - на 63,6%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Также стабильны тарифы на водоснабжение и канализацию.

Коммуналка за 2024 год подорожала в Украине почти на 20%: в чем причина

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Коммуналка подорожала и за 2023 год. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

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Тарифы Государственная служба статистики
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