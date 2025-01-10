Коммуналка за 2024 год подорожала в Украине почти на 20%: в чем причина
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:
- на содержание и ремонт жилья - на 3,9%,
- на уборку мусора - на 8,9%,
- на услуги по управлению многоквартирными домами - на 11,2%
- на электроэнергию - на 63,6%.
В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Также стабильны тарифы на водоснабжение и канализацию.
Частичный мораторий на повышение тарифов
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.
Коммуналка подорожала и за 2023 год. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.