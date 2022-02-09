Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не платять українці
Фото: борги українців за комуналку склали 81,3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросли на 8,7 млрд гривень. Станом на кінець 2021 року борги склали 81,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 7,7 млрд гривень.
Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).