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Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не платять українці

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Україна, Середа 09 лютого 2022 17:03
Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не платять українці Фото: борги українців за комуналку склали 81,3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросли на 8,7 млрд гривень. Станом на кінець 2021 року борги склали 81,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,7 млрд гривень.

Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не платять українці

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).

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Державна служба статистики
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