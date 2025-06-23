"Бомбы будут лететь всю ночь". Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком

"Я не позволю себе проиграть"

26-летний британец заявил, что настроен только на победу:

"Это будет настоящий фейерверк. Бомбы будут лететь всю ночь - и эти бомбы буду бросать я. Я пройду через все, что нужно. Я не позволю себе проиграть".

Дюбуа признает мастерство Усика, но считает, что уже пришло его время:

"Он топовый боец, один из лучших в мире. Но сейчас мое время. Я - молодой лев, должен доказать, что я настоящая новая сила в дивизионе. Сегодня у меня подготовка, еще больше подготовки, а потом будут бой и уничтожение".

"Держу эмоции под контролем"

Дюбуа заверил, что следующий бой - ключевой в его карьере:

"Это будет что-то грандиозное. Глобальное событие - его будут смотреть все. И я не могу его дождаться. Это значит для меня очень много".

Также он добавил, что чувствует себя уверенно - как физически, так и морально.

"Я в хорошей физической форме. Психологически также готов. Я сосредоточен, держу эмоции под контролем. И я сделаю свое дело. Цель - абсолютное чемпионство. Это вершина в боксе".