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Перед битвой за абсолют. Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, длившееся 12 лет

Воскресенье 22 июня 2025 10:18
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Перед битвой за абсолют. Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, длившееся 12 лет Фото: Александр Усик и Александр Красюк (instagram.com/alex.krassyuk)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Красюка.

Невероятное путешествие

Сотрудничество между Усиком и Красюком началось в 2013 году, когда боксер перешел из любительского бокса в профессиональный. За 12 лет боксер провел 23 поединка, ни разу не проиграв и став двукратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

"Это было невероятное путешествие - 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово - и я его сдержал. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию", - написал Красюк в соцсети.

Он также перечислил главные достижения Усика за годы совместной работы:

  • Сентябрь 2016 - чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.
  • Январь 2018 - чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.
  • Июль 2018 - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
  • Сентябрь 2021 - чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
  • Май 2024 - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Причины прекращения сотрудничества официально не озвучены. Усик пока также не комментировал разрыв, который состоялся менее чем за месяц до его следующего поединка - за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа.

Перед битвой за абсолют. Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, длившееся 12 лет

Сотрудничество длилось 12 лет (instagram.com/alex.krassyuk)

Главное о бое Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

В первом бою соперников, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Однако бой не обошелся без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.

Ранее Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него.

Также мы писали, сколько денег заработает Усик за реванш с Дюбуа.

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