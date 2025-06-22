Перед битвой за абсолют. Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, длившееся 12 лет

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Красюка .

Невероятное путешествие

Сотрудничество между Усиком и Красюком началось в 2013 году, когда боксер перешел из любительского бокса в профессиональный. За 12 лет боксер провел 23 поединка, ни разу не проиграв и став двукратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

"Это было невероятное путешествие - 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово - и я его сдержал. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию", - написал Красюк в соцсети.

Он также перечислил главные достижения Усика за годы совместной работы:

Сентябрь 2016 - чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.

Январь 2018 - чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.

Июль 2018 - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Сентябрь 2021 - чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Май 2024 - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Причины прекращения сотрудничества официально не озвучены. Усик пока также не комментировал разрыв, который состоялся менее чем за месяц до его следующего поединка - за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа.

Сотрудничество длилось 12 лет (instagram.com/alex.krassyuk)