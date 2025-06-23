"Бомби летітимуть всю ніч". Дюбуа зробив зухвалу заяву перед реваншем з Усиком

Чинний чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі – британець Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від майбутнього реваншу проти Олександра Усика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дюбуа Sky Sports.
26-річний британець заявив, що налаштований лише на перемогу:
"Це буде справжній феєрверки. Бомби летітимуть всю ніч – і ці бомби кидатиму я. Я пройду через усе, що потрібно. Я не дозволю собі програти".
Дюбуа визнає майстерність Усика, але вважає, що вже настав його час:
"Він топовий боєць, один із найкращих у світі. Але зараз мій час. Я – молодий лев, маю довести, що я справжня нова сила в дивізіоні. Сьогодні в мене підготовка, ще більше підготовки, а потім будуть бій і знищення".
Дюбуа запевнив, що наступний бій – ключовий в його кар'єрі:
"Це буде щось грандіозне. Глобальна подія – її дивитимуться всі. І я не можу її дочекатися. Це значить для мене дуже багато".
Також він додав, що почувається впевнено – як фізично, так і морально.
"Я в хорошій фізичній формі. Психологічно також готовий. Я зосереджений, тримаю емоції під контролем. І я зроблю свою справу. Мета – абсолютне чемпіонство. Це вершина в боксі".
Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.
Це буде перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона у хевівейті у Великій Британії.
Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
У першому бою, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Протистояння не обійшлося без суперечок. У п'ятому раунді Дюбуа наніс удар, після якого українець присів на підлогу рингу. Втім рефері не зарахував нокдаун, визнавши що удар прийшовся нижче поясу, хоча Дюбуа вважав його чистим. Це призвело до скандалу, проте апеляція британців не змінила результату.
Напередодні стало відомо, що Усик і його промоутер несподівано припинили співпрацю, яка тривала 12 років.
Також Усик сказав, хто стане новим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після нього.