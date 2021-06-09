Високих штрафів замало. У Держекоінспекції розповіли, як протидіяти вирубці лісів

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що для протидії вирубці лісу самих лише високих штрафів замало. За його словами. Вирубка - не єдине порушення, через яке лісовий фонд України зазнає втрат .

За словами глави ДЕІ, серед найчастіших порушень у лісах, які завдають значних збитків довкіллю:

пошкодження дерев до ступеня припинення росту;

захаращення лісу порубковими рештками;

знищення здорових дерев замість сухостійних внаслідок некваліфікованості кадрів;

засмічення територій лісів.

Мальований підкреслив, що лише одиничні підприємства сплачують збитки за вказані порушення добровільно. Більшу частину коштів Держекоінспекції потрібно стягувати у судовому порядку, сплачуючи судовий збір. А на його виплату не вистачає фінансування.

"Для протидії вирубкам лісу мало затвердити високі штрафи. Необхідно забезпечувати невідворотну відповідальність порушника та відшкодування ним тих втрат, які було завдано довкіллю. Тож перш за все важливо ухвалити законопроект №3091 "Про державний екологічний контроль", - заявив глава ДЕІ.

Він звернув увагу, що документ передбачає скасування судового збору у справах про стягнення збитків, що дозволить ДЕІ йти до останньої інстанції, аби змусити порушників відповідати перед законом.