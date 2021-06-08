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Зеленський запропонував відкрити в кожній громаді новий парк

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 16:48
Зеленський запропонував відкрити в кожній громаді новий парк Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував учасникам Конгресу місцевих і регіональних влад розбити в кожній громаді новий парк. Всього, за його словами, їх число має перевищити 1,5 тисячі.

Про це глава держави заявив під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад в Дніпрі.

"Хочу запропонувати учасникам нашого Конгресу спільну мету-1551 новий парк. Тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами - давайте саджати разом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. В рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.

Відзначимо, в цей же день президент України на форумі "Україна 30", який на цей раз присвячений екології, анонсував аудит водних ресурсів і головних річок.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також підписав закон про заборону пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Він почне діяти з 2022 року.

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