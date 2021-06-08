ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Держекоінспекції назвали суму збитків лісам за майже півроку

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 червня 2021 17:35
У Держекоінспекції назвали суму збитків лісам за майже півроку Фото: українським лісам нанесли шкоди на 130 млн гривень з початку року (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що майже 130 мільйонів гривень збитків було розраховано Держекоінспекцією за шкоду лісовому фонду. Шкоду завдали за 5 місяців цього року.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".

З січня по травень територіальні органи інспекції склали понад 1,8 тисячі адміністративних протоколів про порушення у лісах по всій країні. Найчастіше фіксували вирубку без дозвільних документів та оцінки впливу на довкілля; порушення санітарних та протипожежних правил у лісах, порядку заготівлі деревини; засмічення лісу.

"Щотижня ми фіксуємо випадки масштабних вирубок у лісгоспах, на територіях ПЗФ та у лісосмугах... Сотні таких випадків залишаються поза контролем ДЕІ, адже здійснюються у важкодоступних районах, куди транспортні засоби інспекторів не можуть дістатися", - пояснив Мальований.

Він підкреслив, що найближчим часом Держекоінспекція планує закупівлю квадрокоптерів. З їх допомогою ДЕІ зможе оперативніше виявляти такі порушення.

Як писало РБК-Україна, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.

Нагадаємо, президент також запропонував учасникам Конгресу місцевих і регіональних влад розбити в кожній громаді новий парк. Всього, за його словами, їх число має перевищити 1,5 тисячі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Госэкоинспекция лес экология
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив