У Держекоінспекції назвали суму збитків лісам за майже півроку

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що майже 130 мільйонів гривень збитків було розраховано Держекоінспекцією за шкоду лісовому фонду. Шкоду завдали за 5 місяців цього року.

З січня по травень територіальні органи інспекції склали понад 1,8 тисячі адміністративних протоколів про порушення у лісах по всій країні. Найчастіше фіксували вирубку без дозвільних документів та оцінки впливу на довкілля; порушення санітарних та протипожежних правил у лісах, порядку заготівлі деревини; засмічення лісу.

"Щотижня ми фіксуємо випадки масштабних вирубок у лісгоспах, на територіях ПЗФ та у лісосмугах... Сотні таких випадків залишаються поза контролем ДЕІ, адже здійснюються у важкодоступних районах, куди транспортні засоби інспекторів не можуть дістатися", - пояснив Мальований.

Він підкреслив, що найближчим часом Держекоінспекція планує закупівлю квадрокоптерів. З їх допомогою ДЕІ зможе оперативніше виявляти такі порушення.