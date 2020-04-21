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Відкриття музеїв та відвідування парків: МОЗ розповів, як будуть пом'якшувати карантин

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:03
Відкриття музеїв та відвідування парків: МОЗ розповів, як будуть пом'якшувати карантин
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Разом з тим, ще діятиме ряд обмежень

У МОЗ розповіли, як будуть пом'якшувати карантин в Україні, дозволять відвідувати парки, відкривати музеї та бібліотеки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов також зазначив, що на найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня.

"Це продовження викликано рівнем захворюваності, який є. В той же час, МОЗ буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів. Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту", - заявив Степанов.

Також МОЗ планує пропонувати відкриття для відвідування музеїв та бібліотек.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Завтра Кабмін розгляне рішення про продовження карантину.

Разом з тим, після проходження піку Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

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