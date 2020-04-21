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За добу госпіталізували понад 120 хворих на COVID-19, - МОЗ

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 09:58
За добу госпіталізували понад 120 хворих на COVID-19, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Ще 8 пацієнтів одужали

За добу до медичних закладів з діагнозом коронавірус госпіталізували 126 українців. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МОЗ повідомив, що останню добу було виявлено 415 нових випадків зараження.

"З них - 25 дітей та 64 медпрацівника. 126 осіб госпіталізовано. Зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому 8 пацієнтів, в тому числі одна дитина, одужали", - заявив Степанов.

Загалом на амбулаторному лікуванні знаходиться 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.

Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні підтвердили у 6125 громадян. Кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 збільшилася до 161.

Нагадаємо, усього в Україні проведено 61 997 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції - ПЛР. Найбільше інфікованих у Івано-Франківській області - 988 людей.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.

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