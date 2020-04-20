ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ закупив 71 тисячу костюмів біозахисту для лікарів, які працюють з хворими на COVID-19

Новини » Медицина     20.04.2020 - 16:28
МОЗ закупив 71 тисячу костюмів біозахисту для лікарів, які працюють з хворими на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закупівлю було проведено з дотриманням усіх процедур, а костюми біозахисту відповідають усім стандартам якості

Міністерство охорони здоров’я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає РБК-Україна.

“Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні”, - заявила Світлана Шаталова.

Як підкреслила заступниця Міністра, закупівлю було проведено з дотриманням усіх процедур, а костюми біозахисту відповідають усім стандартам якості. “Це костюми китайського виробництва, які мають усі європейські сертифікати, підприємство відповідає стандартам ISO, костюми біозахисту - стандарту 14126, окрім того, костюми біозахисту відповідають вимогам виробів для медичного використання, а також у своєму комплекті мають бахіли”, - підкреслила Світлана Шаталова.

За словами заступниці Міністра, вартість одного костюму склала 488 грн. “Договір вже опублікований і найближчим часом ми отримаємо ці костюми в Україні та розподілимо їх по всім регіонам. Ми будемо впевнені, що наші лікарі захищені належним чином, а одяг, який ми їм дамо – відповідатиме усім необхідним критеріям. У цих костюмах лікарі будуть надійно захищені”, - резюмувала заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Нагадаємо, що раніше державному підприємству “Медичні закупівлі України” було доручено закупити захисні костюми для наших медичних працівників. Втім, знайдені ними костюми не відповідали міжнародним стандартам і не могли належним чином захистити медичних працівників. Саме тому МОЗ взяло ініціативу у свої руки і провело закупівлю.

Українським медикам в Італії продовжили термін відрядження МОЗ: новий спалах коронавірусу може трапитися через тиждень після Великодня
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниврачи
News
On Top