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В Україні зафіксували різкий ріст нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 09:32
В Україні зафіксували різкий ріст нових випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в країні заразились COVID-19 більше 400 людей

Станом на ранок 21 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 6125 людей. Такі дані наводить прес-служба МОЗ.

Так, в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, зокрема 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Зазначимо, що вчора повідомлялось про 261 новий випадок COVID-19 в Україні. Таким чином, за добу заразилися на 154 осіб більше.

Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві, там кількість наближається до 1000.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів.

Разом з тим, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів про плани Кабміну продовжити карантин, але в той же час пом'якшити заходи в деяких сферах. Пік захворюваності варто очікувати на кінець квітня і між 3 і 8 травня.

Раніше повідомлялося, що пік COVID-19 пройде приблизно 14-15 квітня, після Великодніх свят.

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