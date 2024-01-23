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В Болгарии зарегистрировали законопроект о заморозке российских активов

Болгария, Вторник 23 января 2024 07:52
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В Болгарии зарегистрировали законопроект о заморозке российских активов Фото: болгарские депутаты работают над законом о заморозке активов РФ (flickr com)
Автор: Максим Шушко

В парламент Болгарии внесли законопроект, предусматривающий замораживание российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Утверждается, что законопроект, разработанный на фоне продолжающейся войны России против Украины, направлен на обеспечение соблюдения Болгарией международных ограничительных мер.

Он предусматривает замораживание российской собственности, что принадлежит лицам попавших под санкции, в частности возвращение санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия" в собственность страны.

Проект закона предлагают депутаты Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова, представляющие политическую партию "Мы продолжаем изменения – демократическая Болгария".

Они отметили, что рассчитывают на поддержку других парламентских формирований.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

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