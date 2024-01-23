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В Болгарії зареєстрували законопроєкт про замороження російських активів

Болгарія, Вівторок 23 січня 2024 07:52
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В Болгарії зареєстрували законопроєкт про замороження російських активів Фото: болгарські депутати працюють над законом про замороження активів РФ (flickr com)
Автор: Максим Шушко

До парламенту Болгарії внесли законопроєкт, який передбачає заморожування російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Стверджується, що законопроєкт, розроблений на тлі триваючої війни Росії проти України, спрямований на забезпечення дотримання Болгарією міжнародних обмежувальних заходів.

Він передбачає заморожування російської власності, що належить особам, які потрапили під санкції, зокрема повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія" у власність країни.

Проект закону пропонують депутати Івайло Мірчев і Надія Йорданова, які представляють політичну партію "Ми продовжуємо зміни - демократична Болгарія".

Вони зазначили, що розраховують на підтримку з боку інших парламентських формувань.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

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