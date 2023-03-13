В Болгарии фермеры протестуют против импорта украинского зерна

В Болгарии начались протесты фермеров против импорта украинского зерна. Они недовольны слишком дешевой ценой агропродукции из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Bulgaria.
По информации болгарского радио, фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Русе-Плевен возле села Горна Студена. Они недовольны беспошлинным импортом украинской пшеницы и подсолнечника, которые значительно дешевле болгарских. Такая цена не дает им возможности продавать собственную продукцию.
При этом участники акции составили ноту протеста, адресованную министру сельского хозяйства, в которой жалуются на переполненные зернохранилища и невозможность расплатиться с контрагентами.
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия ввела "строгие проверки" качества украинского зерна, которое ввозят в страну.
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