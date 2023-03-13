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У Болгарії фермери протестують проти імпорту українського зерна

Ілюстративне фото: у Болгарії фермери протестують проти імпорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Болгарії розпочалися протести фермерів проти імпорту українського зерна. Вони незадоволені надто дешевою ціною агропродукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Bulgaria.

За інформацією болгарського радіо, фермери на 50 тракторах перекрили трасу Русе-Плевен біля села Горна Студена. Вони незадоволені безмитним імпортом української пшениці та соняшника, які значно дешевші за болгарські. Така ціна не дає їм можливості продавати власну продукцію.

При цьому учасники акції склали ноту протесту, адресовану міністру сільського господарства, в якій скаржаться на переповнені зерносховища та неможливість розплатитися з контрагентами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина запровадила "суворі перевірки" якості українського зерна, яке ввозять до країни.

Також ми писали, що сьогодні, 13 березня, у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією щодо продовження зернової угоди.

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