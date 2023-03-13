У Болгарії фермери протестують проти імпорту українського зерна

У Болгарії розпочалися протести фермерів проти імпорту українського зерна. Вони незадоволені надто дешевою ціною агропродукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Bulgaria .

За інформацією болгарського радіо, фермери на 50 тракторах перекрили трасу Русе-Плевен біля села Горна Студена. Вони незадоволені безмитним імпортом української пшениці та соняшника, які значно дешевші за болгарські. Така ціна не дає їм можливості продавати власну продукцію.

При цьому учасники акції склали ноту протесту, адресовану міністру сільського господарства, в якій скаржаться на переповнені зерносховища та неможливість розплатитися з контрагентами.