Венгрия вводит "строгий контроль" для украинского зерна

Правительство Венгрии устанавливает "строгие проверки" качества и безопасности пищевой цепи для зерна, поступающего из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Венгрии.

"Венгерское правительство защищает венгерских производителей от бездействия Брюсселя, поэтому в нашей стране устанавливаются строгие проверки качества и безопасности пищевой цепи для зерна, поступающего из Украины", - заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Надя неоднократно подчеркнул, что венгерские фермеры могут рассчитывать только на правительство Венгрии ведь по его словам, Брюссель не слышит голоса европейских фермеров.

"Мы не можем допустить, чтобы венгерские фермеры страдали из-за того, что коридор солидарности не работает должным образом", - добавил министр.

Он заявил, что Венгрия будет продолжать оказывать всю помощь и поддержку, чтобы зерно достигло места назначения, потребителей в Африке и на Ближнем Востоке, однако он введет "очень жесткий контроль" качества зерна, поступающего из Украины в Венгрию.

Министр также затронул тот факт, что Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария неслучайно обратились в Еврокомиссию с просьбой принять немедленные меры по ограничению импорта зерна из Украины.