В Женеве начались переговоры ООН с Россией о продлении зерновой сделки

В Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о возможном продлении соглашения о безопасном экспорте зерна из черноморских портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Черноморская зерновая инициатива, направлена на предотвращение глобального продовольственного кризиса, позволяя безопасно экспортировать украинское зерно, заблокированное российским вторжением, из трех портов.

Зерновая сделка была заключена в июле и продлена на 120 дней в ноябре. Ее срок истекает 18 марта.

Москва уже заявляла, что согласится на продление только в том случае, если ограничения, затрагивающие ее собственный экспорт, будут сняты. Но многие дипломаты и высокопоставленные чиновники, в том числе министр обороны Турции Хулуси Акар, с оптимизмом смотрят на то, что сделка будет продлена.

Российские официальные лица заявляют, что, хотя экспорт сельскохозяйственной продукции страны не подвергался прямому ограничению со стороны Запада, санкции в отношении его платежной, логистической и страховой отраслей создали барьер для возможности экспортировать собственное зерно и удобрения.

Представитель ООН по вопросам торговли Ребека Гринспан и руководитель службы помощи Мартин Гриффитс прибыли в европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве в понедельник утром, не сделав никаких комментариев.

Два источника, участвовавшие в переговорах, сообщили, что изначально они должны были продлиться всего один день, но при необходимости могут быть продлены.