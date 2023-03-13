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В Женеве начались переговоры ООН с Россией о продлении зерновой сделки

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Швейцария, Понедельник 13 марта 2023 14:00
В Женеве начались переговоры ООН с Россией о продлении зерновой сделки Фото: переговоры о продлении зернового соглашения начались в Женеве (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о возможном продлении соглашения о безопасном экспорте зерна из черноморских портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Черноморская зерновая инициатива, направлена на предотвращение глобального продовольственного кризиса, позволяя безопасно экспортировать украинское зерно, заблокированное российским вторжением, из трех портов.

Зерновая сделка была заключена в июле и продлена на 120 дней в ноябре. Ее срок истекает 18 марта.

Москва уже заявляла, что согласится на продление только в том случае, если ограничения, затрагивающие ее собственный экспорт, будут сняты. Но многие дипломаты и высокопоставленные чиновники, в том числе министр обороны Турции Хулуси Акар, с оптимизмом смотрят на то, что сделка будет продлена.

Российские официальные лица заявляют, что, хотя экспорт сельскохозяйственной продукции страны не подвергался прямому ограничению со стороны Запада, санкции в отношении его платежной, логистической и страховой отраслей создали барьер для возможности экспортировать собственное зерно и удобрения.

Представитель ООН по вопросам торговли Ребека Гринспан и руководитель службы помощи Мартин Гриффитс прибыли в европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве в понедельник утром, не сделав никаких комментариев.

Два источника, участвовавшие в переговорах, сообщили, что изначально они должны были продлиться всего один день, но при необходимости могут быть продлены.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина настаивает на бессрочном продлении зернового соглашения, но, возможно, оно будет продлено на короткий срок - четыре месяца.

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