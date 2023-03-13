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В Болгарии фермеры протестуют против импорта украинского зерна

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Понедельник 13 марта 2023 17:49
В Болгарии фермеры протестуют против импорта украинского зерна Иллюстративное фото: в Болгарии фермеры протестуют против импорта украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии начались протесты фермеров против импорта украинского зерна. Они недовольны слишком дешевой ценой агропродукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Bulgaria.

По информации болгарского радио, фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Русе-Плевен возле села Горна Студена. Они недовольны беспошлинным импортом украинской пшеницы и подсолнечника, которые значительно дешевле болгарских. Такая цена не дает им возможности продавать собственную продукцию.

При этом участники акции составили ноту протеста, адресованную министру сельского хозяйства, в которой жалуются на переполненные зернохранилища и невозможность расплатиться с контрагентами.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия ввела "строгие проверки" качества украинского зерна, которое ввозят в страну.

Также мы писали, что сегодня, 13 марта, в Женеве начались переговоры ООН с Россией по продлению зерновой сделки.

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