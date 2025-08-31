Болгария обеспечила треть оружия для Украины от ЕС, - фон дер Ляйен

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Болгария передала Киеву треть общего объема вооружения, поставленного Европейским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время посещения Болгарии, которое процитировало болгарское издание BGNES.
В частности фон дер Ляйен напомнила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность. Это единственная страна в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.
Болгария производит огромное количество боеприпасов и взрывчатки, а также многие виды вооружения. По словам фон дер Ляйен, с начала вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.
"Болгария активно способствует обороне и безопасности как Украины, так и Европы. Ваша отрасль является источником национальной и европейской гордости, за что я вас благодарю", - добавила она.
Тем временем 28 августа стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3350 ракет увеличенной дальности (ERAM) на сумму 825 миллионов долларов. Ракеты ERAM могут начать поступать в Украину уже до конца этого года.
23 июля Госдеп и Пентагон согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи общей суммой в 322 миллиона долларов.
Добавим, что сейчас Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Этот беспилотник уже производится в темпах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в городе Алабуга.