Болгария обеспечила треть оружия для Украины от ЕС, - фон дер Ляйен

В частности фон дер Ляйен напомнила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность. Это единственная страна в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.

Болгария производит огромное количество боеприпасов и взрывчатки, а также многие виды вооружения. По словам фон дер Ляйен, с начала вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.

"Болгария активно способствует обороне и безопасности как Украины, так и Европы. Ваша отрасль является источником национальной и европейской гордости, за что я вас благодарю", - добавила она.